Около 20 тысяч человек эвакуируют в Оснабрюке из-за бомбы времен Второй мировой

Эвакуация затронет примерно 13 тысяч домохозяйств. Жителям предписано покинуть свои дома не позднее 15:00 по местному времени (16:00 по Москве). В зону безопасности попали главный железнодорожный вокзал, две больницы и школы. Занятия в школах завершатся в 13:00 (14:00 по Москве). Для эвакуированных в одной из гимназий открыт специальный центр.