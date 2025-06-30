Около 20 тысяч человек эвакуируют в Оснабрюке из-за бомбы времен Второй мировой

В немецком городе Оснабрюк (федеральная земля Нижняя Саксония) во вторник эвакуируют около 20 тысяч человек из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщила местная администрация.
Эвакуация затронет примерно 13 тысяч домохозяйств. Жителям предписано покинуть свои дома не позднее 15:00 по местному времени (16:00 по Москве). В зону безопасности попали главный железнодорожный вокзал, две больницы и школы. Занятия в школах завершатся в 13:00 (14:00 по Москве). Для эвакуированных в одной из гимназий открыт специальный центр.
Бомбу обнаружили в понедельник во время строительных работ. Ее планируют обезвредить во вторник.
В другом немецком городе, Эльстерверда, в 2024 году также нашли неразорвавшуюся бомбу времен войны. Эвакуации подлежли около 2700 жителей из 8500 проживающих в городе. Снаряд весом 250 кг был найден при строительстве. Вокруг места находки установили зону безопасности радиусом один километр, из-за чего часть горожан временно покидала свои дома.