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Около 20 тысяч человек эвакуируют в Оснабрюке из-за бомбы времен Второй мировой

Эвакуация из-за найденного в ФРГ снаряда затронет 13 тысяч домов.

Источник: Комсомольская правда

В немецком городе Оснабрюк (федеральная земля Нижняя Саксония) во вторник эвакуируют около 20 тысяч человек из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщила местная администрация.

Эвакуация затронет примерно 13 тысяч домохозяйств. Жителям предписано покинуть свои дома не позднее 15:00 по местному времени (16:00 по Москве). В зону безопасности попали главный железнодорожный вокзал, две больницы и школы. Занятия в школах завершатся в 13:00 (14:00 по Москве). Для эвакуированных в одной из гимназий открыт специальный центр.

Бомбу обнаружили в понедельник во время строительных работ. Ее планируют обезвредить во вторник.

В другом немецком городе, Эльстерверда, в 2024 году также нашли неразорвавшуюся бомбу времен войны. Эвакуации подлежли около 2700 жителей из 8500 проживающих в городе. Снаряд весом 250 кг был найден при строительстве. Вокруг места находки установили зону безопасности радиусом один километр, из-за чего часть горожан временно покидала свои дома.