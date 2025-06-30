Под Рязанью нашли редкую каменную икону начала XIII века

Археологи обнаружили редкую икону из чёрного сланца в Старорязанском городище, расположенном в Спасском районе Рязанской области. Находка датируется началом XIII века. Руководитель экспедиции Сергей Андреев сообщил ТАСС, что икона круглой формы, диаметром около 6 см, сделана из чёрного сланца.
На одной стороне ясно видно изображение Спасителя, а изображение на другой стороне ещё предстоит изучить. По его словам, такая иконка-образок — исключительно редкий артефакт, ранее подобные предметы на раскопках не встречались.
Раскопки проводились в районе северного вала городища, в слоях начала XIII века. Андреев отметил, что икону, вероятно, изготовили в мастерских Старой Рязани, которые располагались у крепостной стены. Вместе с иконой археологи нашли бронзовый нательный крест, части стеклянного сосуда, книжной застёжки, щиток стеклянного перстня, стрелы и другие предметы.
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