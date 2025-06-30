Спецпосланник Трампа обвинил Россию в затягивании переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог раскритиковал заявления Кремля о ходе мирных переговоров по Украине, назвав их «оруэлловскими». Об этом он заявил в социальной сети X.
Келлог отверг утверждения России о том, что именно США и Украина затягивают переговорный процесс, и напомнил, что Трамп последовательно выступает за скорейшее урегулирование конфликта.
— Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для прекращения конфликта, — подчеркнул спецпосланник Трампа.
Тем не менее, 27 июня, российский лидер Владимир Путин заявил, что американский президент Дональд Трамп выразил искреннее стремление урегулировать конфликт на Украине. Он также добавил, что впервые за долгое время отношения между Вашингтоном и Москвой начинают налаживаться.
Ранее и украинский лидер Владимир Зеленский высказался о предложении России возобновить переговоры. По мнению президента страны, Москва подобным образом лишь пытается отсрочить введение экономических санкций в отношении России.