Спецпосланник Трампа обвинил Россию в затягивании переговоров по Украине

Тем не менее, 27 июня, российский лидер Владимир Путин заявил, что американский президент Дональд Трамп выразил искреннее стремление урегулировать конфликт на Украине. Он также добавил, что впервые за долгое время отношения между Вашингтоном и Москвой начинают налаживаться.