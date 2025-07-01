Дональд Трамп примет Биньямина Нетаньяху в Белом доме 7 июля

Трамп выразил мнение, что судебный процесс против Нетаньяху несправедлив. Он назвал израильского премьера героем войны, который внес значительный вклад в устранение ядерной угрозы со стороны Ирана. Также президент США подчеркнул, что Израиль ежегодно получает от Соединенных Штатов миллиарды долларов на оборону и поддержку, что значительно превышает помощь другим странам.