Дональд Трамп примет Биньямина Нетаньяху в Белом доме 7 июля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшие дни посетит Вашингтон, где 7 июля встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщили агентство Associated Press и корреспондент портала Axios Барак Равид.
Подробности переговоров пока не разглашаются. Однако, по данным источников, лидеры обсудят ситуацию вокруг Ирана и конфликт в секторе Газа.
Ранее Дональд Трамп заявил, что израильские суды должны прекратить судебное преследование Биньямина Нетаньяху. Как отметил портал Axios, президент США пригрозил сократить военную помощь Израилю. Премьера Израиля обвиняют по трем уголовным делам: мошенничество, взяточничество и злоупотребление доверием.
Трамп выразил мнение, что судебный процесс против Нетаньяху несправедлив. Он назвал израильского премьера героем войны, который внес значительный вклад в устранение ядерной угрозы со стороны Ирана. Также президент США подчеркнул, что Израиль ежегодно получает от Соединенных Штатов миллиарды долларов на оборону и поддержку, что значительно превышает помощь другим странам.