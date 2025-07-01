Что можно и нельзя делать в Ярилин день 1 июля, который называют Макушка лета

Православная церковь 1 июля вспоминает святых Ипатия, Феодула, Леонтия. В народе принято праздновать Ярилин день, который посвящен славянскому богу Солнца Яриле. Вместе с тем существует еще одно название — Макушка лета. Согласно приметам, с названной даты начинались самые жаркие дни.
Что нельзя делать 1 июля.
Запрещено ссориться и провоцировать конфликты. В Ярилин день не следует жаловаться на судьбу. Кроме того, не рекомендуется 1 июля хвастаться. Считалось, что подобное может спровоцировать неприятности.
Что можно делать 1 июля.
По традиции, в утреннее время умывались так называемой «сенокосной росой» для укрепления здоровья. А еще в Ярилин день было принято устраивать гуляния и проводить ярмарки.
Согласно приметам, туман указывал на жаркий день. В том случае, если квакают лягушки, то ждали дождя.
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