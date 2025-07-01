Дождь с грозой ожидают в Самарской области в первый июльский день

В 63-м регионе будет облачно с прояснениями. Подробнее о погоде во вторник рассказали специалисты Приволжского УГМС.
Местные синоптики прогнозируют в Самарской области кратковременный дождь. Местами днем 1 июля ожидают грозу. Температура воздуха в губернии составит от +19 до +24 градусов по Цельсию.
Также обещают южный и юго-западный ветры с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду. На некоторых участках поднимутся до 15−18.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.