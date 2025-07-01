За передачу личной банковской карты мошенникам можно сесть в тюрьму на два года

В России с 1 июля 2025 года вступили в силу сразу несколько законов. Чуть позже, с 5 июля 2025 года, ужесточается ответственность для дропперов. Теперь за передачу своей банковской карты можно будет сесть в тюрьму на два года. Об этом пишет издание KP.RU, ссылаясь на обновленное положение «о дропперах».