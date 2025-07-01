За передачу личной банковской карты мошенникам можно сесть в тюрьму на два года

В России с 1 июля 2025 года вступили в силу сразу несколько законов. Чуть позже, с 5 июля 2025 года, ужесточается ответственность для дропперов. Теперь за передачу своей банковской карты можно будет сесть в тюрьму на два года. Об этом пишет издание KP.RU, ссылаясь на обновленное положение «о дропперах».
Отмечается, что передача личной банковской карты мошенникам за вознаграждение чревата одним из следующих наказаний:
— штраф от 100 000 до 300 000 рублей или в размере дохода от 3 до 12 месяцев, обязательные работы до 480 часов;
— исправительные работы до двух лет;
— ограничение свободы до двух лет (запрет покидать место жительства в определенное время суток, посещать некоторые места и т. п.).
Напомним, дропперы — это люди, которые помогают мошенникам переводить и обналичивать украденные деньги, предоставляя им свою банковскую карту. Также ответственность может наступить, если физическое лицо будет по указке аферистов проведет какие-нибудь операции с помощью своей банковской карты.
Ранее KP.RU сообщил, какие еще законы вступают в силу с 1 июля 2025 года. Отмечается, что в этот раз уделено внимание мигрантам и защите граждан от мошенников.