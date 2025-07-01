Выпускникам в Екатеринбурге заменят аттестаты с ошибкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Более 20 выпускников одной из гимназий в Екатеринбурге получат новые аттестаты из-за грамматической ошибки в названии одного из предметов, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования.
Ранее местные СМИ сообщили, что выпускникам 11 класса гимназии № 35 в уральской столице выдали аттестаты, в которых в названии предмета «Основы практической медицины» была допущена ошибка — в документе было напечатано слово «медищины».
«Сегодня, 30 июня, 23 выпускника 11-го Б класса гимназии № 35 вернут полученные аттестаты о среднем общем образовании обратно в гимназию, поскольку в приложениях была обнаружена техническая ошибка (опечатка) в наименовании учебного предмета “Основы практической медицины”. Приложения к данным аттестатам будут аннулированы, а выпускникам будут вручены новые, правильные приложения», — сказал собеседник агентства.
Изменения также будут внесены и в федеральную информационную систему федерального реестра сведений о документах об образовании, благодаря чему с 1 июля выпускники смогут свободно подать заявления на поступление в высшие учебные заведения.