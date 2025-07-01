Выпускникам в Екатеринбурге заменят аттестаты с ошибкой

«Сегодня, 30 июня, 23 выпускника 11-го Б класса гимназии № 35 вернут полученные аттестаты о среднем общем образовании обратно в гимназию, поскольку в приложениях была обнаружена техническая ошибка (опечатка) в наименовании учебного предмета “Основы практической медицины”. Приложения к данным аттестатам будут аннулированы, а выпускникам будут вручены новые, правильные приложения», — сказал собеседник агентства.