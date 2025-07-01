Оформил на себя карту и передал мошенникам — попал в тюрьму на шесть лет: в силу вступают новые законы

Теперь речь идет об уголовном правонарушении. Если человек до этого не был клиентом банка, но оформил на себя карту и передал ее мошенникам, ему грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от 1 до 2 лет, обязательные работы сроком до четырех лет, а также до шести лет тюрьмы.