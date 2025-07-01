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Оформил на себя карту и передал мошенникам — попал в тюрьму на шесть лет: в силу вступают новые законы

За оформление и передачу банковской карты мошенникам грозит штраф или тюрьма.

Источник: Комсомольская правда

С 5 июля 2025 года в силу вступает закон, ужесточающий наказание для дропперов, то есть подставных лиц, через которых мошенники обналичивают украденные у граждан деньги.

Теперь речь идет об уголовном правонарушении. Если человек до этого не был клиентом банка, но оформил на себя карту и передал ее мошенникам, ему грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от 1 до 2 лет, обязательные работы сроком до четырех лет, а также до шести лет тюрьмы.

Как писал сайт KP.RU, новые изменения внесены в статью о неправомерном обороте средств платежей.

На сегодняшний день Министерство внутренних дел РФ владеет данными о 30 тысячах дропперов. Замглавы ведомства Игорь Зубов уточнил, что в стране может насчитываться и до двух миллионов дропперов. Пока с ними проводили лишь профилактические беседы.