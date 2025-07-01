Народный календарь. Как девушке избавиться от ненужных ухаживаний 4 июля

В этот день также было принято сеять редис, а растения и посевы обрабатывать от вредителей с помощью листьев томата и чеснока. Кроме того, существовал обычай, согласно которому девушки могли избавиться от ненужных ухаживаний: они записывали имя навязчивого ухажера на листке бумаги, затем сжигали его, а пепел разносили ветром.