Народный календарь. Как девушке избавиться от ненужных ухаживаний 4 июля

4 июля православная церковь вспоминает священномученика Иулинана Тарсийского. Он принял смерть за веру в Антиохии во времена правления императора Максимилиана. Мощи святого стали известны благодаря чудесам, которые происходят рядом с ними.
В народном календаре эту дату прозвали Терентий или Ульянов день. 4 июля было принято собирать цветы липы. В старину верили, что липа способна избавлять человека от сглаза, а тот, кто срубит дерево, непременно заблудится в лесу.
В этот день также было принято сеять редис, а растения и посевы обрабатывать от вредителей с помощью листьев томата и чеснока. Кроме того, существовал обычай, согласно которому девушки могли избавиться от ненужных ухаживаний: они записывали имя навязчивого ухажера на листке бумаги, затем сжигали его, а пепел разносили ветром.
Приметы погоды:
Если ночная роса не просыхает, значит будет гроза.
Коли гром протяжно гремит, значит наступит ненастье.
Ветер воет разными голосами — дождь пойдет.
Ореолы сияния вокруг звезд — день будет ясным.
Именины отмечают: Феодор, Анастасия, Антон, Василиса, Иулиан (Ульян, Юлиан), Иулий (Юлий), Максим, Никита.