Международный день шутки и День второй половины года: какие праздники отмечают в России и мире 1 июля

День второй половины года создан для того, чтобы люди могли подводить итоги не только за год, 31 декабря или 1 января, но и за полгода. Этот праздник символизирует половину пройденного пути, когда можно оглянуться назад и понять, что было сделано или не сделано, попытаться поставить себе цели на будущее. Если вдруг у человека поменялись потребности или обстоятельства, то День второй половины года — отличный повод, чтобы подкорректировать свои задачи.