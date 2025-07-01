Международный день шутки и День второй половины года: какие праздники отмечают в России и мире 1 июля

1 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Международный день шутки, День второй половины года и праздник Джулая.
Международный день шутки.
В отличие от Дня смеха, который отмечается 1 апреля, в Международный день шутки принято не подшучивать над кем-то, а рассмешить кого-то или поднять людям настроение. В этот праздник нужно погружаться в атмосферу юмора и веселья: читать и рассказывать анекдоты, смотреть юмористические телепередачи и комедии, делиться мемами и многое другое.
День второй половины года.
День второй половины года создан для того, чтобы люди могли подводить итоги не только за год, 31 декабря или 1 января, но и за полгода. Этот праздник символизирует половину пройденного пути, когда можно оглянуться назад и понять, что было сделано или не сделано, попытаться поставить себе цели на будущее. Если вдруг у человека поменялись потребности или обстоятельства, то День второй половины года — отличный повод, чтобы подкорректировать свои задачи.
Праздник Джулая.
Праздник Джулая — это ежегодное молодежное торжество в Болгарии, которое отмечается с 30 июня по 1 июля. В 1980-х годах к Черноморскому побережью Болгарии со всех концов страны начали съезжаться представители хиппи, которые играли на гитаре, пели песни и танцевали, встречая первый рассвет в июле. А назван этот праздник в честь песни «July Morning» («Июльское утро») британской рок-группы Uriah Heep.