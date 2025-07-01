Дропперов в РФ будут наказывать за операции с чужими банковскими картами

При этом граждане могут быть освобождены от уголовной ответственности, если впервые попадаются на подобном правонарушении. В таком случае они могут сами являться жертвой мошенников, обещающих им быстрый заработок или быть не в курсе незаконных операций с их картой. При этом человек должен активно сотрудничать со следствием для раскрытия преступной схемы.