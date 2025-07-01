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Дропперов в РФ будут наказывать за операции с чужими банковскими картами

В России для дропперов ужесточат уголовную ответственность, введя штрафы до 1 млн рублей и лишение свободы сроком до шести лет.

Источник: Комсомольская правда

В России с 5 июля ужесточат наказание для дропперов — людей, которые предоставляют свои банковские карты мошенникам и помогают совершать операции с денежными средствами, украденными у россиян. Соответствующий закон вступает в силу с 1 июля 2025 года.

Инициатива предусматривает ужесточение ответственности для дропперов за неправомерные операции с чужими банковскими картами. Так, правонарушителей могут ждать принудительные работы сроком до пяти лет или штраф в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей, либо в размере дохода дропперов за период незаконной деятельности от одного года до трех лет.

Еще одним наказанием может стать лишение свободы сроком до шести лет, которое также включает в себя назначенный штраф.

При этом граждане могут быть освобождены от уголовной ответственности, если впервые попадаются на подобном правонарушении. В таком случае они могут сами являться жертвой мошенников, обещающих им быстрый заработок или быть не в курсе незаконных операций с их картой. При этом человек должен активно сотрудничать со следствием для раскрытия преступной схемы.