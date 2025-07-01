В России с 1 июля запланировано повышение тарифов на ЖКХ

В России с 1 июля начнется ежегодная индексация тарифов на ЖКУ, предусмотренная законом. Она основана на прогнозе Минэкономразвития, а регионы корректируют тарифы в пределах индексов ФАС с учетом местных предложений.
«Разработка прогноза социально-экономического развития является ключевым этапом бюджетного планирования, в котором участвуют органы власти», — говорится в сообщении Министерства строительства.
Рост тарифов в 2025 году привязан к инфляции и ценам на газ и электроэнергию. Закон ограничивает индексацию плановой инфляцией, но фактический рост ЖКУ ниже реальной инфляции и цен на топливо.
Уточняется, что тарифы на тепло зависят от стоимости газа, угля и электроэнергии, которые составляют более 60% затрат. В водоснабжении рост цен обусловлен стоимостью электроэнергии и реагентов.
ФАС и Минстрой следят за тарифами, отменяя необоснованные. Жилинспекция проверяет квитанции. Субсидии на ЖКУ получают 2 млн семей, компенсации — многодетные, пенсионеры, ветераны и те, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% бюджета. Регионы могут менять нормативы. Отмечается, что поддержка доступна собственникам и нанимателям жилья.
Недавно сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о снижении порога для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новый стандарт предлагает установить максимальную долю расходов на ЖКХ в 15% от семейного бюджета. Сейчас этот порог составляет 22%.