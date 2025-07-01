В России с 1 июля запланировано повышение тарифов на ЖКХ

Недавно сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о снижении порога для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новый стандарт предлагает установить максимальную долю расходов на ЖКХ в 15% от семейного бюджета. Сейчас этот порог составляет 22%.