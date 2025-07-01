До 98% россиян платят за электроэнергию по минимальному тарифу в своем регионе

С 1 января 2025 года в России введены дифференцированные тарифы на электроэнергию, при которых сумма оплаты зависит от объема потребления, сообщает Министерство энергетики РФ. Документ имеется в распоряжении редакции.
Оплата за электроэнергию делится на три категории: при потреблении до 3900 кВт·ч действует самый низкий тариф, поддерживаемый государством; при расходе от 3901 до 6000 кВт·ч применяется тариф, основанный на экономически обоснованных расчетах; если потребление превышает 6000 кВт·ч, то применяется рыночная цена.
Пороговые значения рассчитаны на основе экспертизы, определяющей объем потребления, достаточный для коммунально-бытовых нужд. По оценкам, от 90 до 98% граждан в разных регионах укладываются в первый, наиболее выгодный, диапазон.
Формирование конечной стоимости электроэнергии также зависит от состояния инфраструктуры: старение сетей и потери при передаче увеличивают расходы, что отражается на тарифах. Для обновления и повышения надежности электросетевого комплекса необходимо дополнительное финансирование, в том числе за счёт постепенного роста тарифов, что считается обоснованной мерой.
Ранее заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов заявил, что Россия обладает достаточными запасами угля, чтобы обеспечить потребности страны на несколько столетий вперёд. Как писал KP.RU, по его словам, при текущих объёмах добычи ресурсов хватит на 500−600 лет, а с расширением геологоразведочных работ — и на тысячу лет.