До 98% россиян платят за электроэнергию по минимальному тарифу в своем регионе

Ранее заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов заявил, что Россия обладает достаточными запасами угля, чтобы обеспечить потребности страны на несколько столетий вперёд. Как писал KP.RU, по его словам, при текущих объёмах добычи ресурсов хватит на 500−600 лет, а с расширением геологоразведочных работ — и на тысячу лет.