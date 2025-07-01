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ФАС возьмет под контроль изменение платы за коммунальные услуги в России

ФАС проконтролирует индексацию тарифов на ЖКУ в регионах России с 1 июля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возьмет под контроль предельно допустимое изменение платы россиян за коммунальные услуги во всех регионах страны с 1 июля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инициатива направлена на недопущение необоснованного роста тарифов на услуги ЖКУ в рамках обновления коммунальной инфраструктуры РФ. Так, в случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях, граждане смогут обратиться в государственную жилищную инспекцию.

В ФАС напомнили, что индекс тарифов на коммунальные услуги в регионах России устанавливается в индивидуальном порядке на основании параметров, утвержденных правительством страны. Антимонопольная служба, в свою очередь, ведет проверки экономической обоснованности расходов, учитывающихся при формировании устанавливаемых тарифов.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с 1 июля 2025 года вырастут платежи за жилищно-коммунальные услуги. Тарифы в среднем поднимутся на 11,9%.