ФАС возьмет под контроль изменение платы за коммунальные услуги в России

В ФАС напомнили, что индекс тарифов на коммунальные услуги в регионах России устанавливается в индивидуальном порядке на основании параметров, утвержденных правительством страны. Антимонопольная служба, в свою очередь, ведет проверки экономической обоснованности расходов, учитывающихся при формировании устанавливаемых тарифов.