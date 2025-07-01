ФАС возьмет под контроль изменение платы за коммунальные услуги в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возьмет под контроль предельно допустимое изменение платы россиян за коммунальные услуги во всех регионах страны с 1 июля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инициатива направлена на недопущение необоснованного роста тарифов на услуги ЖКУ в рамках обновления коммунальной инфраструктуры РФ. Так, в случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях, граждане смогут обратиться в государственную жилищную инспекцию.
В ФАС напомнили, что индекс тарифов на коммунальные услуги в регионах России устанавливается в индивидуальном порядке на основании параметров, утвержденных правительством страны. Антимонопольная служба, в свою очередь, ведет проверки экономической обоснованности расходов, учитывающихся при формировании устанавливаемых тарифов.
Ранее KP.RU сообщал, что в России с 1 июля 2025 года вырастут платежи за жилищно-коммунальные услуги. Тарифы в среднем поднимутся на 11,9%.