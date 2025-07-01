В работе Telegram произошёл масштабный сбой в ночь на 1 июля

В ночь на 1 июля 2025 года в работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой. По информации сервиса Downdetector, проблемы начались около 23:00 по московскому времени.
За час пользователи направили свыше 4,5 тысячи жалоб на неполадки. Об этом стало известно из данных сервиса.
Ранее, 24 июня 2025 года, Telegram уже сталкивался с подобным сбоем. Тогда первые трудности возникли около 5:00 утра, а к 9:30 количество жалоб значительно выросло.
Больше всего сообщений о проблемах поступило из Татарстана и Пермского края — по 8% от общего числа. За ними следуют Удмуртия и Санкт-Петербург с 6% жалоб, а также Сахалинская область с 5%.
По данным пользователей, 57% неполадок связаны с работой мобильного приложения. Еще 17% жалоб касаются проблем с оповещениями, 13% — сбоев на сайте мессенджера. Около 7% пользователей сообщили о полном отказе сервиса, а 2% столкнулись с трудностями в личном кабинете.