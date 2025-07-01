Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

По информации Downdetector, основная волна жалоб поступила из Татарстана (25% от общего числа сообщений), а также из Нижегородской (14%) и Самарской (11%) областей. О проблемах также сообщали жители Ульяновской области (8%) и Санкт-Петербурга (5%). В то же время международная версия Downdetector не зафиксировала подобных сбоев в других странах, что свидетельствует о локальном характере проблемы.