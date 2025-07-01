В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах на укусы клещей

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Около 386 тысяч человек обратились в медицинские учреждения России с укусами клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«По данным Роспотребнадзора, прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году сделали более 3,3 миллиона граждан России. С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились почти 386 тысяч человек», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике.