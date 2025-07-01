В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах на укусы клещей

«По данным Роспотребнадзора, прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году сделали более 3,3 миллиона граждан России. С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились почти 386 тысяч человек», — рассказали в ведомстве.