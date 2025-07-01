Врач Писковой: состояние обезьяны Даны в «Тайгане» ухудшилось из-за вейпа

Ветеринар сафари-парка «Тайган» в Крыму Василий Писковой заявил, что самочувствие обезьяны по кличке Дана, которой одна из посетительниц дала вейп, осложнилось.
По его словам, в настоящее время животное почти не ест и «целый день спит».
«Во время курения Дана сняла крышечку с вейпа и засунула в рот. Я переживаю, как бы Дана не проглотила это крышечку, потому что этот пластик может вызвать закупорку кишечника и отправление. Сегодня она уже плохо ест, плохо себя чувствует, целый день спит», — сказал он.
Комментарий о состоянии Даны прозвучал в беседе с представителями средств массовой информации.
Ветврач подчеркнул, что в случае, если у обезьяны начнутся проблемы с кишечником, посетительница парка будет нести ответственность. Он отметил, что не исключена операция.
«Если будет закупорка кишечника, то вся ответственность ляжет на плечи этой девушки. Даночка — она как ребёнок. Она засунет все в рот, и не дай Бог, может проглотить. Это очень опасно. Не так опасно, что она покурила, хотя это тоже очень скверно, как опасно, если она проглотила эту крышечку, тогда, не дай Бог, Дану придётся оперировать», — заявил Писковой.
Ранее сообщалось, что в парке «Тайган» спортсменка дала покурить вейп орангутангу. Боксёрша записала свой поступок на видео и выложила в соцсетях. В Федерации бокса России подвергли критике её действия.