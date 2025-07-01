Что ждёт россиян с 1 июля 2025 года: дорогая коммуналка, больше пенсии и строже законы

В некоторых регионах вводятся новые выплаты на детей. Так, в Нижегородской области с 1 июля 2025 года вступают в силу новые меры поддержки семей с детьми. Если вы родили или усыновили ребёнка в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года, вы имеете право на «зарплату родителя». Для получения данной помощи необходимо быть гражданином РФ и проживать в Нижегородской области не менее трёх лет.