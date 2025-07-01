СМИ: Аргентинский легионер «Спартака» Барко хочет покинуть клуб

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко из Аргентины выразил желание покинуть клуб и вернуться в Южную Америку по личным обстоятельствам. Об этом сообщает журналист Максимилиан Грилло в соцсети X.
По информации источника, к 26-летнему футболисту проявляют интерес несколько клубов, однако его уход из «Спартака» может оказаться сложным.
Летом 2024 года аргентинский футболист стал игроком московского «Спартака». Он подписал контракт с клубом на три года.
За время выступления в составе «красно-белых» аргентинец провел 36 матчей, в которых забил 14 голов. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.
Недавно полузащитник «Лиона» Неманя Матич и нападающий «Гавра» Кока были дисквалифицированы за отказ участвовать в акции против гомофобии* во время 34-го тура Лиги 1. Во время турнира команды выступали в форме с радужным логотипом лиги и зачеркнутым словом «гомофобия»*. Некоторые игроки, выходя на замену, заклеили этот символ.
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