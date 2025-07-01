Алексей Макрушин: тарифы на ЖКХ растут медленнее инфляции

KP.RU сообщал, что с июля россиян ждут важные изменения, в том числе пересчёт стоимости коммунальных услуг. С 1 июля платежи за ЖКХ увеличатся в среднем на 12%. При этом в некоторых регионах предусмотрено более значительное повышение: например, в Челябинской области рост составит 22,8%, а в Дагестане — 22,3%. Власти отмечают, что для субъектов РФ установлены допустимые отклонения от среднего уровня индексации.