Алексей Макрушин: тарифы на ЖКХ растут медленнее инфляции

Исполняющий обязанности главы Комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Алексей Макрушин заявил, что в последние годы рост тарифов на коммунальные услуги отставал от фактической инфляции. Об этом говорится в документе Министерства строительства, имеющимся в распоряжении KP.RU.
«Тарифы [ЖКХ] должны успевать за ростом цен на газ, оборудование, ростом заработной платы, и других расходов», — отметил Макрушин.
По словам эксперта комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Станислава Гужова, повышение тарифов с 1 июля является плановой и необходимой мерой. Он напомнил, что износ коммунальной инфраструктуры в России достигает 70%, а продолжительное сдерживание тарифов приводит к риску системных сбоев и ухудшению качества услуг. Зимние аварии 2023−2024 годов, по его словам, лишь подтвердили последствия хронического недофинансирования.
«Растут цены на металл, оборудование, услуги, на топливо, необходимое для работы РСО. Так, например, цены на газ выросли и другие необходимые ресурсы, растут быстрее, чем рост индекса платы граждан за коммунальные услуги и выше, чем рост тарифов», — заявила первый зам исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет» Ольга Сердюк.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что нынешняя индексация тарифов всё ещё далека от экономически обоснованного уровня, а значит, государство продолжает играть ключевую роль в субсидировании жилищно-коммунальной отрасли.
KP.RU сообщал, что с июля россиян ждут важные изменения, в том числе пересчёт стоимости коммунальных услуг. С 1 июля платежи за ЖКХ увеличатся в среднем на 12%. При этом в некоторых регионах предусмотрено более значительное повышение: например, в Челябинской области рост составит 22,8%, а в Дагестане — 22,3%. Власти отмечают, что для субъектов РФ установлены допустимые отклонения от среднего уровня индексации.