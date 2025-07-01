Торги начались. Как получить максимальную скидку при покупке вторичной недвижимости

— Приведу пример. В старом фонде необходимо провести ремонт труб. Это не ваша инициатива, а мнение инженера по техническому надзору, которого вы привлекли. Сделать это непросто, так как в доме вы отвечаете за часть труб, которая расположена в другой квартире. Да, такое в центре Москвы бывает. Делать ремонт стояка никто не хочет. В других квартирах уже сделали евроремонты, и «разрушать» ванные другие собственники не хотят. Как быть? Есть решение с дополнительными коммуникациями, но оно стоит денег, требует квалифицированной работы. Вот на её стоимость плюс временные затраты уместно просить дисконт. Это аргументированно и обоснованно, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.