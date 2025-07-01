Сим-карты иностранцев, не подтвердивших личность, заблокируют

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сим-карты иностранцев в РФ, которые не посетили офис оператора связи для подтверждения личности, перестанут работать со вторника, соответствующий приказ опубликован на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.
С 1 января в России в силу вступили нормы, согласно которым иностранцы и лица без гражданства теперь смогут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи, а один человек сможет зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт. Так, согласно новым правилам, для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись «Госуслуг» и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI — кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука).
Тем иностранцам, у кого уже есть сим-карты, нужно было их переоформить и подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 года.
«В случае, если предусмотренные настоящей частью обязанности не исполнены до 1 июля 2025 года, операторы связи не вправе оказывать в отношении данных абонентских номеров услуги связи», — говорится в документе.
Если у иностранного гражданина больше 10 сим-карт, ему нужно было расторгнуть лишние договоры, в противном случае с 1 июля 2025 года оказание услуг по всем номерам также будет приостановлено.