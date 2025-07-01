В ФАС объяснили, как растут тарифы на ЖКХ по сравнению с инфляцией

Без индексации тарифов ЖКХ система не выдержит, считают эксперты.
В последние годы тарифы на жилищно-коммунальные услуги растут медленнее, чем общая инфляция. При оценке ситуации важно учитывать не прогнозы, а фактические данные, считает член экспертного совета ФАС России и исполняющий обязанности руководителя Комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое РФ Алексей Макрушин.
«Тарифы на ЖКХ в последние годы росли существенно более низкими темпами, чем инфляция — дело в том, что необходимо сравнивать темп роста тарифов не с прогнозом Минэкономразвития, а с реальным ростом цен за прошедший год», — пояснил Макрушин. Он подчеркнул, что при оценке ситуации важно учитывать не прогнозы, а фактические данные.
По словам Макрушина, индексация необходима для того, чтобы коммунальная система могла покрывать растущие расходы: в частности, на газ, оборудование, оплату труда сотрудников и обслуживание инфраструктуры. «Без повышения стоимости услуг параллельно идет большая работа, ориентированная на то, чтобы людям было удобнее — в частности, появился функционал на Госуслугах, который позволяет оплачивать счета, подавать жалобы, организовывать собрания и прочее», — добавил эксперт.
С 1 июля в России будет проведена индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, в результате чего средний рост платежей составит 11,9%. Как отметил депутат Государственной думы и член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, точная величина увеличения тарифов будет зависеть от особенностей каждого региона.
Окончательные решения о размере индексации принимают региональные комитеты по тарифам, а само повышение связано не только с необходимостью обновления изношенных коммунальных сетей, но и с уровнем инфляции. В прошлые годы индексация также проводилась с учетом этих факторов, что отражается на различиях в росте тарифов по регионам.