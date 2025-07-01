Закон о персональных данных россиян вступил в силу с 1 июля

До вступления в силу данной нормы операторы ПД могли совершать все действия с данными на серверах на территории России, а затем передавать базы для дальнейшего анализа зарубежным обработчикам. Теперь это запрещено. Так, не допускается запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение и извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся за границей.