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Закон о персональных данных россиян вступил в силу с 1 июля

Операторы персональных данных россиян с июля не смогут передавать их за рубеж.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Все персональные данные (ПД) россиян с 1 июля должны храниться и обрабатываться внутри страны: передача таких данных за рубеж от операторов ПД к обработчикам теперь невозможна, соответствующие поправки к закону «О персональных данных» вступили в силу.

До вступления в силу данной нормы операторы ПД могли совершать все действия с данными на серверах на территории России, а затем передавать базы для дальнейшего анализа зарубежным обработчикам. Теперь это запрещено. Так, не допускается запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение и извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся за границей.

Так, к обработчикам относятся вендоры, которые предоставляют компаниям аналитические инструменты — например Google Analytics, сервисы кадрового документооборота, CRM-системы и другие.

К персональным данным относятся фамилия, имя, отчество — в связке с email, номером телефона или паспортными данными; дата и место рождения — в связке с ФИО; адрес проживания, номер телефона, email; паспортные данные, ИНН, СНИЛС; фотографии и информация о семейном положении, образовании, профессии, доходах. К персональным данным относятся IP-адрес, учетные записи или данные о местоположении, а также биометрия.