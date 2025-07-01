В Турции начали расследование в отношении журнала Leman за карикатуру на пророка

Турецкое издание Leman стало объектом расследования Генпрокуратуры Стамбула из-за карикатуры на пророка Мухаммеда. Как сообщает TRT, автор рисунка уже задержан правоохранителями.
«Никакая свобода не дает права так отвратительно глумиться над святынями», — написал глава Минюста Турции Йылмаз Тунч в соцсети Х.
По его словам, карикатуры на пророка Мухаммеда и любые попытки его изобразить подрывают не только религиозные устои, но и угрожают общественному порядку.
«В отношении этой провокации, которая игнорирует убеждения миллионов мусульман, будут незамедлительно приняты необходимые правовые меры», — заключил Тунч.
Как ранее заявил турецкий министр юстиции, в связи с расследованием пожара на горнолыжном курорте в Болу были задержаны четыре человека, включая хозяина гостиницы.