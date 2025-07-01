День Ашура 2025: история, пост, традиции и запреты в мусульманский праздник

Но мусульмане начали отмечать День Ашура не сразу, а лишь после совершения хиджры — переселения из Мекки в Медину. По прибытии в новый город пророк Мухаммад заметил, что местные иудеи соблюдают пост, и решил поинтересоваться, почему они постятся именно в этот день. На что иудеи ответили: «Это великий день! Именно в этот день Всевышний спас Мусу и его народ и потопил фараона и его народ. И Муса постился в этот день в знак благодарности Всевышнему, и мы следует его примеру». Мухаммад начал соблюдать пост в этот день и велел так поступать другим верующим.