День Ашура 2025: история, пост, традиции и запреты в мусульманский праздник

День Ашура: почему он занимает особо место в исламе?
Каждый год мусульмане всего мира отмечают важный религиозный праздник — День Ашура. Этот день занимает особое место в исламском календаре и связан с глубокими духовными смыслами, историческими событиями и традициями, уходящими корнями в глубину веков.
Этот день одновременно символизирует и радостные, и трагические события в истории. С одной стороны, День Ашура символизирует принятие Аллахом покаяния первого человека и пророка Адама, спасение пророка Нуха (Ноя) после всемирного потопа и освобождение пророка Мусы (Моисея) и его народа от гнёта фараона. С другой, именно в этот день был убит внук пророка Мухаммада Хусейн ибн Али, которого его дед называл предводителем молодёжи в раю.
Что такое День Ашура?
Ашура — это особый день в мусульманском лунном календаре. Он отмечается на десятый день месяца Мухаррам. Слово «Ашура» в переводе с арабского означает «десятый». Этот день считается особым как для суннитов, так и для шиитов, но каждое из этих направлений ислама придаёт празднику свои нюансы и акценты.
Для мусульман День Ашура — это не просто дата в календаре, а день памяти, покаяния и благодарности. В этот день вспоминают знаковые события, которые повлияли на ход истории ислама, мира и человечества в целом.
Когда будет День Ашура в 2025 году?
Поскольку исламский календарь лунный и короче солнечного на 10−11 дней, дата Дня Ашура в григорианском календаре ежегодно смещается. В 2025 году он приходится на 5 июля.
История Дня Ашура.
История Ашуры связана с ключевыми событиями как в исламе, так и в предшествующих религиях.
Во-первых, согласно исламской традиции, в этот день было принято покаяние пророка Адама, даровано спасение пророку Нуху (Ною) и его последователям после всемирного потопа, спасён народ пророка Мусы (Моисея) от гнёта фараона. По этой причине День Ашура считается днём избавления и милости Аллаха.
Но мусульмане начали отмечать День Ашура не сразу, а лишь после совершения хиджры — переселения из Мекки в Медину. По прибытии в новый город пророк Мухаммад заметил, что местные иудеи соблюдают пост, и решил поинтересоваться, почему они постятся именно в этот день. На что иудеи ответили: «Это великий день! Именно в этот день Всевышний спас Мусу и его народ и потопил фараона и его народ. И Муса постился в этот день в знак благодарности Всевышнему, и мы следует его примеру». Мухаммад начал соблюдать пост в этот день и велел так поступать другим верующим.
На значимость соблюдения поста в День Ашура указывает и тот факт, что до того, пока для мусульман не стал обязательным пост в месяц Рамадан, таковым был именно пост в День Ашура, и лишь спустя некоторое время он стал желательным.
Традиции Дня Ашура.
Для мусульман-суннитов основной традицией этого дня служит добровольный пост. Причём желательно соблюдать уразу в течение двух дней — в саму Ашуру, а также за день до неё или после. Соответственно, в этом году следует поститься или 4-го и 5 июля, или 5-го и 6 июля.
Кроме того, мусульмане в День Ашура усердствуют в благих делах. Согласно одному из хадисов, подаяние в этот день приравнивается к подаянию в течение всего года. Принято раздавать милостыню (садака), читать Коран, обращаться к Аллаху с мольбами и просить у Него помощи в тех или иных делах, навещать больных, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
В шиитской традиции День Ашура проходит с большой торжественностью и трауром. В этот день проходят процессии и театрализованные представления, воспроизводящие события при Кербеле, когда был убит внук пророка Мухаммада Хусейна ибн Али. Верующие собираются в мечетях, читают поэмы и плачут о мученической смерти имама Хусейна. В некоторых странах, например в Иране и Ираке, эти обряды приобретают масштаб национального значения.
Что можно и нельзя делать в День Ашура?
День Ашура — время духовной сосредоточенности и благих дел. Поэтому мусульманам следует усердствовать в дозволенном и остерегаться запретного.
Что можно делать:
Соблюдать пост в сам День Ашура, а также за день или после него. Совершать дополнительные (нафль) намазы. Просить у Аллаха посредством дуа (мольбы).Читать Коран. Раздавать милостыню нуждающимся и оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Встречаться с родными, близкими. Навещать больных и оказывать им всяческую поддержку. Усердствовать в иных благих делах.
Что нельзя делать:
Вступать в конфликты или ссориться с кем-либо. При соблюдении поста нельзя нарушать его без уважительной на то причины. Употреблять спиртные напитки и всё запрещенное исламом. Отрицать значимость Дня Ашуры. Совершать тяжкие грехи (азартные игры, прелюбодеяние и т.д.).