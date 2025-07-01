Протоиерей Ткачёв рассказал о необычных состояниях прихожан в храмах

«В какие-то моменты, например, вдруг (у прихожанина. — Прим. Life.ru) тошнота подкатывает к горлу, человек выбегает и блюет. Или, например, в обморок падает. Или бледнеет, синеет, зеленеет, трясется вдруг. Что это такое?» — задаётся вопросом Ткачёв.