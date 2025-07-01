Протоиерей Ткачёв рассказал о необычных состояниях прихожан в храмах

По его словам, многие священники неоднократно сталкивались с ситуациями, когда люди, пришедшие в храм, внезапно начинали чувствовать себя плохо, выбегали на улицу и испытывали тошноту.
«В какие-то моменты, например, вдруг (у прихожанина. — Прим. Life.ru) тошнота подкатывает к горлу, человек выбегает и блюет. Или, например, в обморок падает. Или бледнеет, синеет, зеленеет, трясется вдруг. Что это такое?» — задаётся вопросом Ткачёв.
Священнослужитель объяснил это явление тем, что храм является местом «присутствия Живого Бога», и столкновение «хорошего» (божественного) с «плохим» (греховным) внутри человека может вызывать такие реакции. Ткачёв добавил, что в такие моменты «доброе начало побеждает в человеке дурное».
Ранее РПЦ выразила недовольство появлением изображений полумесяцев на храме Василия Блаженного. Митрополит Леонид заявил, что всему есть предел. Информация о замене крестов полумесяцами вызвала возмущение в сообществе «Московские мусульмане».