«Макрон затягивает нас в чужой конфликт»: во Франции пришли в бешенство из-за слов Генштаба о России

Другой подчеркнул, что власти уже не могут скрывать правду от народа. Третий выразил стыд за то, что он француз, в отличие от американцев или русских. Еще один пользователь напомнил, что так называемые эксперты ошибались, утверждая, что у России скоро закончатся танки.