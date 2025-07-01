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«Макрон затягивает нас в чужой конфликт»: во Франции пришли в бешенство из-за слов Генштаба о России

Читатели Le Figaro пришли в ярость после заявления Генштаба Франции о России.

Источник: Комсомольская правда

Начальник Генерального штаба ВС Франции Тьерри Буркхар призвал приложить максимум усилий для изменения ситуации в украинском конфликте. Его слова, опубликованные в издании Le Figaro, вызвали волну негодования среди читателей, поскольку генерал фактически назвал Францию стороной противостояния.

Читатели активно комментируют заявление. Один из них отметил, что слова Буркхара шокируют и показывают, как президент Эммануэль Макрон вовлекает страну в чужой конфликт.

«Это заявление абсолютно возмутительно. Это показывает, до какой степени Макрон втягивает нас в историю, которая нас не касается», — отметил один из читателей.

Другой подчеркнул, что власти уже не могут скрывать правду от народа. Третий выразил стыд за то, что он француз, в отличие от американцев или русских. Еще один пользователь напомнил, что так называемые эксперты ошибались, утверждая, что у России скоро закончатся танки.

Ранее во Франции уже выражали недовольство из-за финансовой поддержки Украины. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X заявил, что Париж направляет миллиарды Владимиру Зеленскому, в то время как медицинская помощь для французов сокращается.