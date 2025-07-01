Довлатова: Рост тарифов на водоснабжение будет меньше, чем в других отраслях ЖКУ

По словам Довлатовой, рост тарифов на ЖКУ в 2025 году связан с инфляционными и экономическими факторами, которые увеличивают затраты водоканалов по программам. Также на индексацию влияет строительство новых очистных сооружений и станций водоподготовки в регионах РФ, для которых необходимы определенные эксплуатационные затраты.