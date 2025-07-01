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Довлатова: Рост тарифов на водоснабжение будет меньше, чем в других отраслях ЖКУ

Елена Довлатова заявила, что рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в РФ связан с инфляционными и экономическими факторами.

Источник: Комсомольская правда

Рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в регионах России с 1 июля 2025 года будет меньше по сравнению с другими отраслями ЖКХ. Об этом заявила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

Она подчеркнула, что стоимость услуг канализации и обеспечения питьевой водой является самой низкой в платежах граждан по коммунальным услугам. Именно поэтому индексация тарифов будет меньше, чем в других отраслях.

По словам Довлатовой, рост тарифов на ЖКУ в 2025 году связан с инфляционными и экономическими факторами, которые увеличивают затраты водоканалов по программам. Также на индексацию влияет строительство новых очистных сооружений и станций водоподготовки в регионах РФ, для которых необходимы определенные эксплуатационные затраты.

Ранее KP.RU сообщал, что в России могут изменить порядок оплаты услуг ЖКХ, направленных на содержание общего имущества в многоквартирных домах.