Довлатова: Рост тарифов на водоснабжение будет меньше, чем в других отраслях ЖКУ

Рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в регионах России с 1 июля 2025 года будет меньше по сравнению с другими отраслями ЖКХ. Об этом заявила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.
Она подчеркнула, что стоимость услуг канализации и обеспечения питьевой водой является самой низкой в платежах граждан по коммунальным услугам. Именно поэтому индексация тарифов будет меньше, чем в других отраслях.
По словам Довлатовой, рост тарифов на ЖКУ в 2025 году связан с инфляционными и экономическими факторами, которые увеличивают затраты водоканалов по программам. Также на индексацию влияет строительство новых очистных сооружений и станций водоподготовки в регионах РФ, для которых необходимы определенные эксплуатационные затраты.
Ранее KP.RU сообщал, что в России могут изменить порядок оплаты услуг ЖКХ, направленных на содержание общего имущества в многоквартирных домах.