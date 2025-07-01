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Трамп снял санкции с Сирии, но оставил ограничения против Асада и его окружения

Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий санкционный режим в отношении Сирии с 1 июля. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий санкционный режим в отношении Сирии с 1 июля. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

При этом, действие санкций в отношении бывшего президента Сирии Башара Асада, его соратников, лиц, причастных к нарушениям прав человека, наркоторговле и разработке химического оружия, сохраняется.

Указ также предписывает госсекретарю Марко Рубио пересмотреть статус Сирии как государства-спонсора терроризма и изучить возможности по смягчению санкций в рамках ООН в целях поддержки стабильности и мира в стране, говорится в сообщении.

Кроме того, 21 июня сирийские силовики задержали двоюродного брата бывшего лидера страны Башара Асада — Васима.

Новые сирийские власти во главе с Абу Мухаммадом аль-Джулани негативно настроены по отношению ко всему, что связано со свергнутым президентом Башаром Асадом. Так, новая администрация Арабкой Республики обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать Асада для судебного разбирательства в Дамаске.

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