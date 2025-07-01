«Мы давно деградируем»: директор ВЦИОМ объяснил интерес молодежи к эзотерике

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров заявил, что повышенный интерес к гаданиям на картах таро и другим эзотерическим практикам свидетельствует о понижении интеллекта людей. Подробностями эксперт поделился в рамках интервью изданию «Газета.ru».
«Мы же давно уже деградируем!.. Получается, что у каждого из нас есть “умные часы”, но при этом мы все больше верим в натальную карту», — подчеркнул Валерий Федоров в ходе беседы с корреспондентом издания «Газета.ru».
По мнению эксперта, одной из причин популярности эзотерики среди представителей молодого поколения является доступность гаджетов, технологий искусственного интеллекта, а также информации в Интернете.
Валерий Федоров добавил, что сейчас люди не стремятся запоминать и анализировать данные, что укрепляет их веру в «магические ритуалы».
Стоит отметить, что карты таро, по всей видимости, негативно влияют не только на интеллект отдельного человека, но и на развитие среднего бизнеса в России. Ранее предприниматель попросил Государственную Думу запретить использовать его кофе для эзотерических практик из-за вреда имиджу компании.