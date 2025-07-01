Пресс-секретарь Трампа Левитт назвала Макрона премьер-министром Франции

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт назвала французского лидера Эммануэля Макрона премьер-министром Франции, это произошло в ходе брифинга.
Пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа отвечала на вопрос о высказывании Макрона о торговых пошлинах США. Президент Франции назвал пошлины Трампа «формой шантажа».
«Я думаю, что президент и Белый дом, безусловно, отвергли бы эту характеристику премьер-министра Макрона», — сказала Левитт.
По её словам, Трамп «эффективно использует свои полномочия по введению и применению пошлин, а также продолжает вести переговоры по торговле, чтобы сделать то, что правильно для Америки».
Пресс-секретарь добавила, что «остальной мир, возможно, к этому не привык».
Ранее сообщалось, что Трамп покинул саммит G7 досрочно, злясь на Макрона из-за Гренландии.