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Пресс-секретарь Трампа Левитт назвала Макрона премьер-министром Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал пошлины Трампа «формой шантажа».

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт назвала французского лидера Эммануэля Макрона премьер-министром Франции, это произошло в ходе брифинга.

Пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа отвечала на вопрос о высказывании Макрона о торговых пошлинах США. Президент Франции назвал пошлины Трампа «формой шантажа».

«Я думаю, что президент и Белый дом, безусловно, отвергли бы эту характеристику премьер-министра Макрона», — сказала Левитт.

По её словам, Трамп «эффективно использует свои полномочия по введению и применению пошлин, а также продолжает вести переговоры по торговле, чтобы сделать то, что правильно для Америки».

Пресс-секретарь добавила, что «остальной мир, возможно, к этому не привык».

Ранее сообщалось, что Трамп покинул саммит G7 досрочно, злясь на Макрона из-за Гренландии.

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