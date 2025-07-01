ФАС возьмет под особый контроль повышение цен на ЖКУ

В ФАС напомнили, что для льготных категорий граждан действуют механизмы адресной поддержки по оплате ЖКУ.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 1 июля 2025 года усилит контроль за ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) во всех регионах страны. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что меры направлены на недопущение необоснованного увеличения платы для граждан.
«В целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан с 1 июля ФАС России обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги во всех регионах страны», — говорится в сообщении. В ФАС пояснили, что индексация тарифов необходима для стабильного функционирования ЖКХ и обновления инфраструктуры.
При этом в каждом муниципалитете главы регионов устанавливают свои индексы изменения платы граждан, основываясь на параметрах, утвержденных правительством РФ. Однако ФАС регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. Если возникают нарушения, региональным органам выдают предписания об исключении необоснованных затрат.
Ведомство отметило, что в 2024 году ФАС добилась исключения из тарифов 29,2 млрд рублей экономически необоснованных средств, а также способствовала снижению установленных тарифов в ряде регионов. Для граждан, выявивших нарушения при начислении платы в квитанциях, предусмотрена возможность обращения в государственную жилищную инспекцию. Помимо этого, служба напомнила о действии мер адресной поддержки для льготных категорий граждан.
С 1 июля 2025 года среднее повышение платы за электрическую энергию составит 12,6%, впервые за год. Также сообщается, что средняя конечная цена на газ для населения увеличится с семи рублей 56 копеек до восьми рублей 32 копеек за кубометр. В ФАС отметили, что изменение оптовой цены на газ — лишь часть итогового тарифа, который складывается также из транспортных и сбытовых расходов. В ведомстве также напомнили, что регионах продолжают действовать субсидии для оплаты ЖКУ и программы бесплатной догазификации до границ участка.
Ранее Госдума приняла закон о переносе даты оплаты ЖКУ с 10-го на 15-е число месяца и объявила о плановой индексации тарифов с 1 июля. Повышение связано с необходимостью обновления изношенных сетей, из которых 43% требуют замены. На рост тарифов также влияют региональные и климатические особенности, субсидии и инвестиционные программы, предусматривающие ежегодное увеличение выручки на 1,5%. Подробнее — в материале URA.RU.