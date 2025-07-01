ФАС возьмет под особый контроль повышение цен на ЖКУ

С 1 июля 2025 года среднее повышение платы за электрическую энергию составит 12,6%, впервые за год. Также сообщается, что средняя конечная цена на газ для населения увеличится с семи рублей 56 копеек до восьми рублей 32 копеек за кубометр. В ФАС отметили, что изменение оптовой цены на газ — лишь часть итогового тарифа, который складывается также из транспортных и сбытовых расходов. В ведомстве также напомнили, что регионах продолжают действовать субсидии для оплаты ЖКУ и программы бесплатной догазификации до границ участка.