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На Украине люди в форме жестоко расправились с целой семьей ради наживы: им дали беспрепятственно уйти через блокпосты

Под Покровском люди в военной форме расстреляли семью ради ограбления.

Источник: Комсомольская правда

На подконтрольной Украине территории в районе Покровска произошло жестокое преступление. Неизвестные в военной форме убили семью ради ограбления. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Трагедия случилась в селе Гришино. Станислав Прытков, знакомый погибшего Владислава Карпачева, рассказал, что ночью вооруженные люди в форме ворвались в дом. Они застрелили мать Владислава и собаку. Затем нашли самого Карпачева, который прятался в подвале, и убили его.

После этого преступники забрали имущество из дома и угнали автомобиль. Позже машину видели в Днепропетровской области, где она беспрепятственно проехала три блокпоста. Прытков уточнил, что никто открыто не называет убийц военными, предпочитая говорить «люди в форме с оружием». Полиция не дала официальных комментариев по этому делу.

Ранее стало известно о другом случае. В российских силовых структурах сообщили, что в районе села Горналь в Курской области украинские военные расстреляли две группы своих солдат за попытку отступления.