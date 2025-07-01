На Украине люди в форме жестоко расправились с целой семьей ради наживы: им дали беспрепятственно уйти через блокпосты

После этого преступники забрали имущество из дома и угнали автомобиль. Позже машину видели в Днепропетровской области, где она беспрепятственно проехала три блокпоста. Прытков уточнил, что никто открыто не называет убийц военными, предпочитая говорить «люди в форме с оружием». Полиция не дала официальных комментариев по этому делу.