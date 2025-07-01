На Урале и западе Сибири в июле будет теплее нормы, заявил Вильфанд

«В большинстве регионов страны температура в июле прогнозируется около нормы. Выше нормы температура прогнозируется на Урале и в западной половине Сибирского федерального округа… Еще один регион — самый юг Иркутской области и весь юг Дальнего Востока», — сказал Вильфанд.