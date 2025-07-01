Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале и западе Сибири в июле будет теплее нормы, заявил Вильфанд

Вильфанд: на Урале, в Сибири и юге Дальнего Востока в июле будет теплее нормы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Средняя температура в июле в большинстве регионов страны будет около нормы, теплее нормы будет на Урале, в западной половине Сибирского федерального округа и на юге Дальнего Востока, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В большинстве регионов страны температура в июле прогнозируется около нормы. Выше нормы температура прогнозируется на Урале и в западной половине Сибирского федерального округа… Еще один регион — самый юг Иркутской области и весь юг Дальнего Востока», — сказал Вильфанд.

По его словам, на всей остальной территории России средняя температура в июле будет около нормы.