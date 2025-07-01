На Урале и западе Сибири в июле будет теплее нормы, заявил Вильфанд

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Средняя температура в июле в большинстве регионов страны будет около нормы, теплее нормы будет на Урале, в западной половине Сибирского федерального округа и на юге Дальнего Востока, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В большинстве регионов страны температура в июле прогнозируется около нормы. Выше нормы температура прогнозируется на Урале и в западной половине Сибирского федерального округа… Еще один регион — самый юг Иркутской области и весь юг Дальнего Востока», — сказал Вильфанд.
По его словам, на всей остальной территории России средняя температура в июле будет около нормы.