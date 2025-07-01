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С 1 июля мигрантам выдадут документы о дактилоскопической регистрации

Данные о дактилоскопии мигрантов включат в регистр сведений о населении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. С 1 июля в федеральный регистр сведений о населении включат информацию о выдаче мигрантам документов, подтверждающих прохождение ими обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, соответствующие поправки в федеральный закон вступили в силу сегодня.

Согласно документам, статья седьмая ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», дополнится пунктом о включении в регистр «документов, подтверждающих прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования».

Нововведения затронут иностранцев и лиц без гражданства, прибывших для трудовой деятельности или с иными целями на срок, превышающий 90 календарных дней.