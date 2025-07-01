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Трамп подписал указ об отмене санкционного режима против Сирии

Трамп сохранил санкции против экс-президента Сирии Башара Асада и связанных с ним лиц.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий односторонние санкции против Сирии. Документ, опубликованный пресс-службой Белого дома, вступает в силу с 1 июля. Однако ограничения сохраняются для экс-президента Сирии Башара Асада и связанных с ним лиц.

Госсекретарь США Марко Рубио получил поручение добиваться снятия санкций с Дамаска в ООН, если это возможно. Также ему предстоит оценить, можно ли исключить Сирию из списка стран, поддерживающих терроризм.

Трамп также распорядился, чтобы его администрация усилила меры против бывших сирийских чиновников, которых Вашингтон обвиняет в военных преступлениях, нарушениях прав человека и торговле наркотиками. Указ позволяет вводить наказания против тех, кто, по мнению США, поддерживал режим Асада.

Напомним, что в конце мая Евросоюз отменил экономические ограничения против Сирии и исключил из санкционных списков 24 организации, включая Центральный банк, а также компании нефтяного и хлопкового секторов. Об этом сообщил Совет ЕС.

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