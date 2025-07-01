Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера в РФ

Пользователи из Российской Федерации пожаловались на неполадки в работе Telegram, об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
В период с 23:30 до 00:25 мск зафиксировано 2 738 жалоб.
Максимальное число жалоб поступает из Татарстана, их количество составляет 20 процентов. Кроме того, на функционирование мессенджера жалуются жители Нижегородской области (17 процентов).
Ещё по десять процентов жалоб поступило из Ульяновской и Самарской областей, а пять процентов — из Петербурга.
46 процентов пользователей заявили, что не работает приложение. 24 процента рассказали о неполадках в работе сайта.
Помимо этого, 23 процента пользователей пожаловались на то, что не поступают уведомления о сообщениях.
Напомним, в мае текущего года на территории РФ также были зафиксированы масштабные перебои в работе мессенджера Telegram. Количество жалоб пользователей превысило три тысячи.