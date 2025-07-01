«Мы деградируем!»: Глава ВЦИОМ объяснил популярность таро и астрологии у россиян

А ранее психолог предупредила об опасности пагубного пристрастия к раскладам таро. Согласно эксперту, люди обращаются к таро не столько за предсказанием будущего, сколько за психологической поддержкой и помощью в принятии решений. Опасность заключается в формировании зависимости, когда человек начинает принимать важные решения только на основе раскладов.