«Мы деградируем!»: Глава ВЦИОМ объяснил популярность таро и астрологии у россиян

По мнению Фёдорова, особенно это заметно среди молодёжи: память перестаёт быть нужной, когда любую информацию можно найти в поисковике или уточнить у искусственного интеллекта. Люди больше не стремятся разбираться в сути — достаточно готового ответа.
«Мы же давно уже деградируем! Поэтому, конечно, магическое мышление рулит. Получается, что у каждого из нас есть “умные часы”, но при этом мы всё больше верим в натальную карту», — считает глава ВЦИОМ.
А ранее психолог предупредила об опасности пагубного пристрастия к раскладам таро. Согласно эксперту, люди обращаются к таро не столько за предсказанием будущего, сколько за психологической поддержкой и помощью в принятии решений. Опасность заключается в формировании зависимости, когда человек начинает принимать важные решения только на основе раскладов.