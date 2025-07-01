Трамп ставит ультиматум Японии: рис или пошлины

Ранее Трамп заявил, что без достижения торгового соглашения между странами Вашингтон сохранит 25-процентные пошлины на японские автомобили. По его словам, Япония не закупает американские машины, хотя США ежегодно ввозят миллионы автомобилей из этой страны. Такой дисбаланс в торговле он считает несправедливым. Также президент предложил Токио увеличить закупки американской нефти и других товаров, чтобы сократить дефицит в торговом балансе между странами.