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Трамп ставит ультиматум Японии: рис или пошлины

CNN: Трамп пригрозил Японии пошлинами, если Токио не будет покупать рис из США.

Источник: Комсомольская правда

США готовы ужесточить торговую политику в отношении Японии, если она не начнет закупать американский рис, сообщает CNN. Президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае отказа от импорта риса из Соединенных Штатов на японский экспорт будут введены повышенные пошлины.

Ранее Трамп заявил, что без достижения торгового соглашения между странами Вашингтон сохранит 25-процентные пошлины на японские автомобили. По его словам, Япония не закупает американские машины, хотя США ежегодно ввозят миллионы автомобилей из этой страны. Такой дисбаланс в торговле он считает несправедливым. Также президент предложил Токио увеличить закупки американской нефти и других товаров, чтобы сократить дефицит в торговом балансе между странами.

Еще в марте 2025 года, как сообщило издание The Japan Times, Трамп назвал договор о безопасности между США и Японией, подписанный в 1960 году, несправедливым. Он отметил, что соглашение обязывает США защищать Японию, но не предусматривает аналогичных обязательств со стороны Токио.

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