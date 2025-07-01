Читатели Le Figaro пришли в ярость после заявления Генштаба Франции о РФ

«Мы воюем с Россией? Это заявление абсолютно возмутительно. Это показывает, до какой степени Макрон втягивает нас в историю, которая нас не касается. В конечном итоге скрывать от нас факты становится больше невозможно», — цитирует Le Figaro комментарии пользователей.