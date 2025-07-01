Правительство ЛНР: над регионом фиксируется массовый пролёт беспилотников

Массовый пролёт беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины зафиксирован в Луганской народной республике, информирует правительство региона.
В сообщении подчёркивается, что лишь над Луганском выявлено свыше «двух десятков» беспилотников противника.
«Над территорией ЛНР фиксируется массовый пролет БПЛА противника Режим осторожности в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске, Белокуракино. Только над Луганском зафиксировано более двух десятков дронов ВСУ. Информация о повреждениях объектов инфраструктуры уточняется», — заявили власти ЛНР, сообщение опубликовано в Telegram в 00:35 мск.
В 23:31 в правительстве Луганской народной республики сообщили, что в небе над городом Луганском работает ПВО.
Вечером в понедельник стало известно, что территория ЛНР полностью освобождена.