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Правительство ЛНР: над регионом фиксируется массовый пролёт беспилотников

Над Луганском выявлено свыше «двух десятков» беспилотников противника.

Массовый пролёт беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины зафиксирован в Луганской народной республике, информирует правительство региона.

В сообщении подчёркивается, что лишь над Луганском выявлено свыше «двух десятков» беспилотников противника.

«Над территорией ЛНР фиксируется массовый пролет БПЛА противника Режим осторожности в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске, Белокуракино. Только над Луганском зафиксировано более двух десятков дронов ВСУ. Информация о повреждениях объектов инфраструктуры уточняется», — заявили власти ЛНР, сообщение опубликовано в Telegram в 00:35 мск.

В 23:31 в правительстве Луганской народной республики сообщили, что в небе над городом Луганском работает ПВО.

Вечером в понедельник стало известно, что территория ЛНР полностью освобождена.

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