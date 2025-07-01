В Минстрое объяснили смысл повышения тарифов на ЖКУ

В Минстрое напомнили, что контроль за соблюдением предельных индексов осуществляет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с органами государственной власти субъектов РФ. В случае выявления необоснованного завышения тарифов она может их скорректировать или вовсе отменить. Кроме того, в ведомстве отметили, что для граждан сохраняются меры социальной поддержки: субсидии на оплату ЖКУ получают около двух миллионов семей, компенсации предоставляются многодетным семьям, пенсионерам, ветеранам и другим категориям получателей. Максимально допустимая доля расходов семьи на оплату ЖКУ в среднем по стране составляет 22%, регионы вправе устанавливать свои нормативы с учетом местных особенностей.