Во Франции из-за сильной жары массово закрывают школы

Во Франции в начале июля закроют более 1,3 тыс. школ из-за сильной жары. Учебные заведения приостановят работу полностью или частично на несколько дней, сообщила министр образования страны Элизабет Борн.
Изнуряющая жара в эти дни установилась на всей территории страны, за исключением севера Атлантического побережья. Температура воздуха в стране превышает +34 градуса, сообщает метеослужба «Метео-Франс».
На вторник, 1 июля, в 15 департаментах Франции и в Париже ввели максимальный «красный» уровень погодной опасности. Там столбики термометров поднимутся до +41 градуса. Еще в 68 департаментах объявлен «оранжевый» (повышенный) уровень погодной опасности.
В метеослужбе отметили, что 30 июня во Франции стало рекордно жарким днем. Даже в ночные часы столбики термометров не опускались ниже +28 градусов.
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