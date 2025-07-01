Во Франции из-за сильной жары массово закрывают школы

На вторник, 1 июля, в 15 департаментах Франции и в Париже ввели максимальный «красный» уровень погодной опасности. Там столбики термометров поднимутся до +41 градуса. Еще в 68 департаментах объявлен «оранжевый» (повышенный) уровень погодной опасности.