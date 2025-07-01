Суд огласит приговор бывшему замминистра обороны Иванову 1 июля

«Мосгорсуд огласит приговор по делу Иванова и Филатова в 15:00 мск», — уточнили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС. Ранее на судебных слушаниях прокурор попросил приговорить Иванова к 14,5 года лишения свободы, а Филатова — к 14 годам колонии по совокупности предъявленных обвинений. Кроме того, государственное обвинение настаивает на конфискации всей недвижимости и активов подсудимых.