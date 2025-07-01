В Telegram произошел сбой в работе

Пользователи Telegram в России сообщают о проблемах с работой мессенджера. Такие данные приводит сервис Downdetector.
Согласно информации сервиса, наибольшее число жалоб поступило из Татарстана (20%), Нижегородской области (17%), Самарской области (11%), Ульяновской области (9%) и Санкт-Петербурга (5%).
В основном сбои наблюдаются в мобильном приложении, также зарегистрированы проблемы с сайтом, уведомлениями, общим доступом и личным кабинетом.
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