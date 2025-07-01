Из России могут запустить прямые рейсы еще в одну страну для пляжного отдыха

Отметим, что до пандемии коронавируса турпоток из России в Доминикану составлял более 400 тыс. человек. Прямые рейсы, которые пользовались большим спросом, осуществлялись до 2022 года по девяти маршрутам. Самолеты летали как в столицу страны — Санто-Доминго, так и в курортные города — Пунта-Кану, Ла-Роману, Саману и Пуэрто-Плату.