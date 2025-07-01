Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из России могут запустить прямые рейсы еще в одну страну для пляжного отдыха

Россия готова наладить прямые рейсы с Доминиканой.

Россия готова наладить прямые рейсы с Доминиканой. Первые самолеты с российскими туристами могут полететь туда уже зимой, сообщили в министерстве транспорта РФ.

«Готовы возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой. При достижении необходимых договоренностей первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне», — сообщило ведомство по итогам встречи замминистра транспорта Владимира Потешкина с доминиканскими партнерами.

Высокий интерес к возобновлению прямых рейсов из РФ в латиноамериканскую страну подтвердил и посол Доминиканы в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла. Он подчеркнул, что россиянам будут рады на курортах Доминиканы.

Отметим, что до пандемии коронавируса турпоток из России в Доминикану составлял более 400 тыс. человек. Прямые рейсы, которые пользовались большим спросом, осуществлялись до 2022 года по девяти маршрутам. Самолеты летали как в столицу страны — Санто-Доминго, так и в курортные города — Пунта-Кану, Ла-Роману, Саману и Пуэрто-Плату.

Ранее стало известно, что осенью планируется возобновить прямые рейсы из Новосибирска в Мьянму.