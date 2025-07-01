Совет ЕС повысил пошлины на весь импорт агропродукции из России и Белоруссии

На удобрения, в частности азотные, повышение пошлин будет происходить поэтапно в течение трех лет. С 1 июля 2025 года на большинство азотных удобрений, таких как мочевина и аммиачная селитра, из России и Белоруссии добавится пошлина в размере 40−45 евро за тонну. Кроме того, при превышении установленных объемов импорта — 2,7 млн тонн в 2025—2026 годах, 1,8 млн тонн в 2026—2027 годах и 0,9 млн тонн в 2027—2028 годах — ЕС может ввести максимальные заградительные пошлины.