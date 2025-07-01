Совет ЕС повысил пошлины на весь импорт агропродукции из России и Белоруссии

С 1 июля 2025 года вступает в силу решение Совета ЕС о введении повышенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии. Новые меры затронут более 145 категорий товаров, включая мясо, молочные продукты, живые растения, кофе, а также животные жиры и растительные масла, в том числе пальмовое. Пошлины на эти товары увеличатся на 50%.
На удобрения, в частности азотные, повышение пошлин будет происходить поэтапно в течение трех лет. С 1 июля 2025 года на большинство азотных удобрений, таких как мочевина и аммиачная селитра, из России и Белоруссии добавится пошлина в размере 40−45 евро за тонну. Кроме того, при превышении установленных объемов импорта — 2,7 млн тонн в 2025—2026 годах, 1,8 млн тонн в 2026—2027 годах и 0,9 млн тонн в 2027—2028 годах — ЕС может ввести максимальные заградительные пошлины.
В Еврокомиссии заявили, что новые меры будут строго контролироваться, чтобы не навредить европейским фермерам. Однако фермерские профсоюзы Европы выразили обеспокоенность, указав, что ограничения на поставки российских удобрений могут спровоцировать кризис в сельском хозяйстве. В 2024 году ЕС импортировал 6,2 млн тонн удобрений из России, что составило четверть всего импорта удобрений в Евросоюз.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя новые ограничения 27 июня 2025 года на пресс-конференции в Минске, отметил, что санкции вредят тем, кто их вводит. Его заявление стало ответом на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости дополнительных мер против России.